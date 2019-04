Lollapalooza: confira os (prováveis) setlists das bandas que tocam no festival

O Lollapalooza Brasil começa nesta sexta-feira (5), reunindo dezenas de artistas nacionais e internacionais. Se você é daqueles que não aguentam esperar para saber o que vai cantar a plenos pulmões junto da sua banda favorita, não se preocupe: o Metro Jornal reuniu as músicas com maiores possibilidades de serem apresentadas no palco.

De Arctic Monkeys a Kendrick Lamar, selecionamos alguns artistas que se apresentam nos três dias de festival e seus prováveis setlists.

Confira:

Arctic Monkeys

A atração mais aguardada desta edição é, sem dúvidas, os britânicos Arctic Monkeys. Desde 2014 a banda não fazia shows no Brasil.

The 1975

Desde 2017, a banda de Manchester sempre inclui o Brasil em sua turnê mundial. Mesmo assim, é um dos shows mais comentados também.

Sam Smith

O premiado cantor traz para o palco do Lollapalooza todo o seu drama e potencial vocal. "I'm Not the Only One" e "Stay with Me", sucessos do artista, com certeza estarão no setlist.

Portugal. The Man

A banda americana volta ao Lollapalooza Brasil após vencer seu primeiro Grammy Latino. Aguarde muita empolgação na faixa "Feel It Still", responsável pelo prêmio.

Troye Sivan

Novidade por aqui, o australiano é uma das apostas do indie pop atual. Talvez você o conheça por sua atuação no cinema: ele interpretou a versão jovem do Wolverine em "X-Men: Origens – Wolverine", em 2009.

Post Malone

Post Malone utiliza todo o gingado do rap para falar de amor e juventude, mas se recusa a utilizar a alcunha 'rapper'. Essa é a primeira vez do artista no Brasil.

The Struts

A banda foi anunciada de última hora na edição brasileira do Lollapalooza. A surpresa animou muita gente, considerando que os ingleses vem recebendo muitos elogios nos últimos tempos.

Kendrick Lamar

O rapper fecha com chave de ouro a edição 2019 do Lollapalooza. Ele foi indicado ao prêmio de Melhor Canção Original na última edição do Oscar, por "All the Stars", da trilha sonora de "Pantera Negra".