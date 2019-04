Lollapalooza: Sam Smith encerra palco Onix esbanjando simpatia

Quem ficou horas esperando para ver Sam Smith, não se decepcionou: regado de hits, o show do britânico foi muito animado, fechando com chave de ouro o primeiro dia do palco Onix do Lollapalooza Brasil.

Logo de cara, Smith trouxe o público ao delírio com "Dancing with a Stranger". Mesmo que Normani, seu par na canção, não tenha marcado presença no palco, o cantor foi capaz de dar conta sozinho do rebolado.

Leia mais:

‘É difícil não tocar em questões sociais e raciais’, diz Rashid; rapper é destaque nacional no Lollapalooza

Lollapalooza: No palco Adidas, Troye Sivan rouba a cena e se candidata a queridinho da edição

Na sequência, canções famosas como "I'm Not the Only One" e "Lay me Down" seguiram animando o público presente, que pulou e cantou cada palavra junto. Depois, um cover muito bem executado de "His Eye is on the Sparrow" permitiu que os fãs, que não conheciam a canção, respirassem.

Ao perceber que o público desta sexta-feira (5) o ovacionava, ele fez questão de frisar que já tinha se surpreendido com as reações na quinta (4), no Onix Day, mas que os gritos desta noite conseguiam ser ainda maiores. Aproveitou a deixa para pedir uma salva de palmas a cada um dos integrantes de sua banda, individualmente.

Com "La La La" e "Latch", seu primeiro single, Sam Smith levantou novamente o ânimo da galera, preparando-os para "Too Good at Goodbyes" e "Stay with Me", dois outros singles bem conhecidos dos brasileiros.

Empapado de suor, o cantor precisou fazer duas trocas de roupa. E mesmo quando deixou suas camisas de seda, o gingado de "diva pop" não o abandonou: em "Promises", composição em parceria com Calvin Harris, Smith rebolava muito à vontade.

Sam Smith encerrou a noite com "Pray", de seu último álbum "The Thrill of it All".

O Lollapalooza Brasil segue neste sábado (6), com Rashid, Bring Me The Horizon, Post Malone e Kings of Leon nos destaques.