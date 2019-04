Lollapalooza 2019: confira o provável setlist do show de Kendrick Lamar

O rapper Kendrick Lamar fecha com chave de ouro a edição 2019 do Lollapalooza, ocupando o último horário de domingo (7), terceiro e último dia de festival.

O americano coleciona hits, prêmios e nomeações, e seu lançamento mais recente, DAMN., ostenta o Grammy de Melhor Álbum e também um prêmio Pulitzer – o único álbum não-clássico ou de jazz a receber a honraria.

Você também pode conhecê-lo pela canção All the Stars, que, em parceria com a cantora SZA, integrou a trilha sonora do sucesso da Marvel, "Pantera Negra".

Kendrick tem como marca suas energéticas, artísticas e extraordinárias performances, e garante balançar o palco do Lollapalooza. Confira seu provável setlist para domingo, baseado em shows mais recentes:

DNA. ELEMENT. King Kunta Big Shot Goosebumps (cover de Travis Scott) Collard Greens (cover de ScHoolboy Q) Swimming Pools (Drank) Backseat Freestyle LOYALTY. LUST. Money Trees XXX. m.A.A.d city (part. I) PRIDE. LOVE. Bitch, Don't Kill My Vibe (remix) Alright HUMBLE.

Um possível bis, já performado no Lollapalooza Chile, é a própria All the Stars. Ficamos na torcida!