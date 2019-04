Lollapalooza: Portugal. The Man abre com protesto indígena; show atraiu multidão

Portugal. The Man botou o público para dançar no palco Onix no primeiro dia de Lollapalooza. Antes do começo da apresentação, a banda trouxe representantes da comunidade indígena que discursaram e pediram por demarcação de terras.

O quinteto abriu o show com dois covers, sendo um instrumental do Metallica ("For Whom the Bell Tolls") e um trecho de Pink Floyd ("Another Brick in The Wall"), já emendando em "Purple Yellow Red and Blue", do álbum Evil Friends, de 2013.

O repertório contou com dez canções e o público, que já era grande no começo da apresentação, só cresceu. Se deu bem quem ficou até o fim e pulou ao som de Fell it Still, maior hit do grupo.

Durante o show, não faltou bom humor por parte da banda! Depois de 20 minutos do show, o telão passou a mensagem, em português: "Nós somos Portugal. The Man! Apenas certificando-se de que você está assistindo a banda certa". Pela reação do público, todos estavam exatamente onde queriam estar.

