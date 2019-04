Lollapalooza: Dicas REALISTAS para escolher seus looks; saiba o que está em alta e como adaptar

O frequentador raiz do Lollapalooza sabe bem que a escolha das roupas que serão usadas durante esse e qualquer festival não é mera frescura: um sapato desconfortável ou uma blusa quente demais podem acabar com o dia antes mesmo que o headliner suba ao palco.

Isso, porém, não impede a criatividade da galera, já que um evento tão diverso é uma oportunidade e tanto para caprichar nos looks e – por que não – se destacar!

Veja abaixo as dicas da consultora de moda e estilo Claudia Rozembrá para arrasar nos looks e ainda ficar inteira para a próxima semana (sem bolhas nos pés, dor nas costas e irritações na pele):

Que tendência de moda está em alta e pode ser levada ao Lolla?

Estão em alta peça com estampas étnicas, em cores escuras que contrastam entre si. Franjas, couro e veludo também são tecidos que combinam com o evento. Sabe as roupas as peças-chave do look grunge? E do boho chic? Também continuam em alta e, provavelmente, você já tem mais de roupa com essas referências.

Grunge:

botinha

coturno

camiseta podrinha

tênis detonado

camisa xadrez

Pexels

Boho:

blusinhas e batas com bordados delicados

crochê

tricô

rendas leves

pulseiras e pulseiras (e mais pulseiras)

um belo colar

franjas

saias longas (aqui, vale pensar ou usar a criatividade para diminuir o comprimento, porque o tecido pode ficar arrastando pelo Autódromo todo)

Pexels

Que acessórios não podem faltar e facilitam a vida?

óculos de sol (para o dia)

chapéus que também podem ser usados à noite e deixam a produção muito moderna

mochilas e pochetes são essenciais porque permitem carregar tudo deixando as mãos livres

capa de chuva

cangas ou similares (para sentar no chão nos intervalos ou quando bate aquele cansaço)

Pexels

Fica lindo, mas não recomendamos…

salto alto (você vai andar muito até o Autódromo e bastante dentro do Autódromo, além de ter de ficar de pé para acompanhar os shows)

Com o salto fino ainda? Nãããããão / Pexels

sapatos apertados (se comprou algo novo, agora não é hora de estrear)

sandálias que deixem os pés à mostra. Não tem coisa pior que ter os pés pisoteados durante um evento!

tule e renda muito pesada: pode pinicar e incomodar

bodies não são muito funcionais, principalmente na hora de ir ao banheiro

tênis branco (mesmo se não chover, pode ficar MUITO detonado no fim)

Pexels

Dicas extras