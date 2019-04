Lollapalooza: Confira os looks da galera no primeiro dia de festival (e aceita, as pochetes não irão embora)

Ei-la! A primeira leva dos looks que a galera preparou para a estreia da edição do Lollapalooza Brasil 2019. O festival começou nesta sexta-feira (5) com um sol lindo e o pessoal se jogou em muitas cores: nos cabelos, nos acessórios e nas peças!

A pochete, que foi execrada décadas atrás, ganhou (quase) todo mundo pela praticidade: dá para carregar muita coisa e ainda ficar com as mãos totalmente livres. No Lolla 2019, o público mostrou que dá para ser feliz com o acessório, que foi reinventada em cores e formatos bem interessantes.

Veja nossa galeria de looks abaixo: