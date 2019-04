Lollapalooza: Este ano, água é distribuída de graça durante o festival

Chegou o primeiro dia do festival Lollapalooza Brasil, cuja edição de 2019 traz artistas como Arctic Monkeys, Kendrick Lamar, Sam Smith, Kings of Leon, além de um elenco brasileiro marcante para agitar o Autódromo de Interlagos.

Nesta sexta-feira (5), o Metro Jornal chegou cedo para conferir o espaço, as mudanças e os novos rostos que compõem o festival.

A maior novidade do Lolla deste ano não subiu ao palco, mas está nas mãos de quase todos por aqui: agora, a organização do evento fornece squeezes em formato de saco plástico, totalmente de graça, para encher de água e se hidratar ao longo do dia. A água também é gratuita – uma mudança significativa para o público. A ação é bancada por um patrocinador.

Funciona assim: Na mesma tenda, a equipe do festival distribui os squeezes para o público em uma embalagem plástica, e ao lado, outros funcionários portam mangueiras de água para enchê-las. Não há limite para quantas vezes alguém pode encher, e muitos acabam bebendo tudo por ali mesmo.

Juliana Santos/Metro

Ainda assim, o processo é rápido, e não tem fila nenhuma para encher – apenas para pegar seu squeeze.

As bebidas alcoólicas ainda são pagas. Na compra de uma, você leva um copo exclusivo do festival. Estes também fazem sucesso, e é comum ver pessoas carregando seu squeeze e seu copo por aí.

Ainda nesta sexta, se apresentam Sam Smith, Macklemore, Tribalistas e Arctic Monkeys. Continue ligado na cobertura do Metro Jornal, no site e redes sociais!