Estreias do cinema: Filmes que entraram em cartaz esta semana

Os filmes 'Shazam!', 'Duas Rainhas' e Rodrigo Santoro em Cuba estão entre estreias do cinema. Confira a lista:

Shazam!

"Muita gente sonha ter um super-herói dentro de si para ajudar as pessoas. Esse sonho virou realidade para o jovem Billy Batson (Asher Angel), porque um misterioso mago (Djimon Hounsou) reconheceu nele um potencial de bondade e o concedeu superpoderes, embora ele tenha um lado rebelde. Agora, o pirralho de bom coração só precisa gritar ´Shazam´ para que um raio o atinja e ele se torne um adulto (Zachary Levi) ultrapoderoso".

"Grande por fora, mas ainda pequeno por dentro, Batson tem muito o que aprender com essa novidade fantástica. Até porque aquilo que parece ser pura diversão, num primeiro momento, se tornará muito sério com a chegada do terrível e igualmente poderoso Dr. Silvana".

Duas rainhas

"#DuasRainhas explora a vida turbulenta da carismática Mary Stuart (Ronan). Rainha da França aos 16 anos e viúva aos 18 anos, Mary desafia a pressão para se casar novamente. Em vez disso, ela retorna para a Escócia, sua terra natal, para recuperar seu trono legítimo. Mas a Escócia e a Inglaterra estão sob o domínio da poderosa Elizabeth I (Robbie)".

"Cada jovem rainha enxerga sua “irmã” com medo e fascinação. Rivais no poder e no amor, e mulheres importantes em um mundo masculino, as duas devem decidir como jogar o jogo do casamento contra a independência. Determinada a governar muito mais do que ser uma figurante, Mary afirma sua reivindicação ao trono inglês, ameaçando a soberania de Elizabeth. Traição, rebelião e conspirações dentro de cada reinado colocam em perigo os dois tronos – e mudam o curso da história".

O Tradutor

"Sinopse: 1989. Cuba recebe vítimas do desastre nuclear de Chernobil para tratamento médico, e um professor de literatura russa (Rodrigo Santoro) é convocado para ajudar no trabalho".

Família Submersa

"É verão em uma Buenos Aires vazia e abafada. O mundo de Marcela estremece quando sua irmã morre e tudo se torna distante e desconhecido. Enquanto vive o luto, ela terá que se desfazer dos pertences e do apartamento da irmã. Disposto a ajudar, Nacho, um jovem amigo de sua filha, entra em cena. A presença do rapaz dá lugar a viagens e aventuras compartilhadas".

"Durante esses dias confusos, as pessoas e as conversas de outra época se interligarão, trazendo para Marcela alguns autoquestionamentos, à medida que a iminência da vida cotidiana entra em ação".

Um Funeral em Família

"Uma alegre reunião de família se transforma em um pesadelo hilário quando Madea e sua equipe viajam para a Geórgia e planejam inesperadamente um funeral, que ameaça revelar sórdidos segredos de família".

Quando Margot Encontra Margot

"Margot, 25 anos, tem uma vida despreocupada, pontuada por frequentes noitadas em Paris. Uma noite, durante uma festa, ela conhece outra Margot, 20 anos mais velha. Detalhes curiosos e grandes semelhanças fazem com que elas descubram que são a mesma pessoa em fases diferentes".

"Na manhã seguinte, no mesmo trem para Lyon, elas se deparam com Marc, o ex de uma delas, cujo charme desperta grande atração em ambas. Daí em diante, Margot e Margot acharão cada vez mais difícil se desligar uma da outra e também de Marc. Como seria reencontrar o seu próprio eu? Isto é o que Margot e Margot irão descobrir".