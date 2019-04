Dica da Netflix: Os filmes que você só poderá assistir até este fim de semana

A cada semana a Netflix acrescenta mais novidades ao seu catálogo, mas algumas produções também precisam se despedir.

Confira as produções que estão deixando o streaming e já não estarão disponíveis no próximo fim de semana:

Dr. Seuss – O Lorax: Em busca da trúfula perdida

Um rapaz de 12 anos procura uma árvore que lhe permitira ganhar a simpatia da garota dos seus sonhos. Para encontrá-la, percorre o território do Lorax, uma criatura lendária, mal-humorada e charmosa que luta para preservar o seu mundo e as criaturas que o habitam.

Tempo de despertar

Bronx, 1969. Malcolm Sayer é um neurologista que conseguiu emprego em um hospital psiquiátrico. Lá ele encontra vários pacientes que aparentemente estão catatônicos, mas Sayer sente que eles estão só “adormecidos” e que se forem medicados da maneira certa poderão ser despertados.

Uma Repórter em Apuros

Kim Baker leva uma pacata vida em Nova York, trabalhando na redação de um jornal televisivo. Disposta a fazer algo diferente, ela aceita a proposta de ser a correspondente do canal em pleno Afeganistão, cobrindo as atividades das tropas norte-americanas. Lá ela encontra um ambiente completamente diferente, onde os correspondentes de diversos países precisam se adaptar aos costumes locais e, ao mesmo tempo, lidar com o perigo constante.

Perfume de mulher

Frank Slade (Al Pacino), um tenente-coronel cego, viaja para Nova York com Charlie Simms (Chris O'Donnell), um jovem acompanhante, com quem resolve ter um final de semana inesquecível antes de morrer.

Protegendo o inimigo

Denzel Washigton interpreta o criminoso mais procurado pela CIA, no entanto depois de uma década ele é pego e volta para atrás das grades, onde é torturado. Mas a situação muda quando o esconderijo da CIA é atacado por mercenários, e o novato policial Ryan Reynolds, sem escolhas, tem de fugir com o criminoso. Agora, os improváveis aliados devem permanecer vivo por tempo o suficiente para descobrir que quer vê-los mortos.

We Are Many

Saiba mais sobre a maior manifestação da história, realizada no dia 15 de fevereiro de 2003, contra a guerra iminente no Iraque.