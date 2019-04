Em Shazam!, Zachary Levi deixa fluir seu lado criança: 'Pude me divertir sem preocupações'

As salas de cinema estão cada vez mais tumultuadas por super-heróis vindos dos quadrinhos. Tanto a Marvel quanto a DC têm introduzido novos personagens a uma nova geração de fãs a partir de uma espécie de era de ouro das HQs no audiovisual.

Leia mais:

Zachary Levi tem reação fofa ao conhecer fã de Shazam: ‘nós choramos, foi demais’

#CCXP18: ‘Shazam! é sobre a criança dentro de nós’, diz Zachary Levi

Era só uma questão de tempo, portanto, para que “Shazam!” também fizesse seu début na telona.

O filme, que estreia nesta quinta-feira (4) narra as aventuras de um garoto órfão chamado Billy Batson (Asher Angel), que é acolhido por uma nova família.

Logo ele fica amigo de seu novo irmão, Freddy Freeman (Jack Dylan Grazer), que é fanático por heróis e coleciona merchandising do Batman e do Superman.

Batson ganha uma familiaridade repentina com esse universo ao ser transportado para dentro de uma dimensão misteriosa, onde recebe poderes de um velho feiticeiro.

Esses poderes dão ao menino a habilidade de assumir o corpo de um herói adulto – vivido por Zachary Levi – simplesmente ao gritar a palavra “Shazam!”. Quando isso acontece, ele passa a ter força sobre-humana, ganha a capacidade de conjurar raios pela ponta dos dedos e voar – ou, pelo menos, é o que ele deseja.

Ser um garoto no corpo de um adulto é o papel dos sonhos para Levi, para quem esse personagem não está tão distante assim da realidade. É por isso que Shazam é seu super-herói favorito, mesmo que essa seja uma opinião bastante enviesada.

“Ele é essa criança que está dentro de todos nós e consegue salvar o mundo. Pude me divertir sem preocupações. Não precisei conter todo o meu entusiasmo”, diz o ator.

O diretor David F. Sandberg sabia desde o início que Levi tinha nascido para interpretar o personagem.

“O que costuma acontecer quando adultos tentam se passar por crianças é que eles simplificam demais ou baixam o QI dos personagens. Mas Zach tem um entusiasmo muito infantil. Essa excitação faz com que ele pareça de fato uma criança, não alguém tentando ser uma criança”, diz o cineasta.

Enquanto Levi assume toda a diversão para si, Mark Strong deu uma ar de homem sério a sua interpretação para o vilão Dr. Silvana.“Logo me dei conta de que havia muita diversão e humor ali, então tentar fazê-lo de uma forma engraçada seria uma tática errada”, explica o ator.

Para Levi, “Shazam!” é a realização de um sonho. “Espero que as pessoas sintam a alegria, o coração e a diversão desse filme. São coisas de que sinto falta no entretenimento e que acho que poderíamos usar no mundo de hoje”, diz.