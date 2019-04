Rango de Masterchef! Line up gastronômico do Lollapalooza tem nomes como Henrique Fogaça e Olivier Anquier

Em parceria, a TIME FOR FUN e a Sapore montaram 21 tendas e convidaram 13 chefes para montar o cardápio dos três dias de Lollapalooza. A edição de 2019 do festival será no Autódromo de Interlagos, nos dias 5, 6 e 7 de abril.

O point para recarregar as energias e degustar dos mais variados menus será o Chef Stage, área aberta ao público geral. Dentre os nomes famosos, estão Carlos Bertolazzi, Henrique Fogaça, Vinicius Rojo, Olivier Anquier e o casal Jefferson e Janaina Rueda.

Estreando sua participação no Lollapalooza Brasil, o chef Vinicius Rojo preparará a tradicional massa, recheada com mussarela, servida com molho caseiro de tomate, espuma de parmesão, amêndoas douradas e flores orgânicas comestíveis. Para a sobremesa, o público poderá provar um brownie de chocolate amargo com chocolate ao leite com espuma de doce de leite.

Já conhecido do público, o chef Bertolazzi levará as coxinhas de pernil suíno, frango e ossobuco do Zena Caffè para o evento. Além disso, o público poderá aproveitar receitas de strogonoff de carne e de frango. Pela primeira vez no Lollapalooza Brasil, o chef Olivier Anquier levará as receitas do Mundo Pão Olivier para o evento. Serão dois sanduíches, um veggie de queijo de cabra com tomate confitado e pesto de salsicha, e outro de carne com pão do chef, além de um brownie de colher. O chef aparecerá por lá no domingo (7).

“Em primeiro lugar me sinto muito orgulhoso de ter sido escolhido para participar de um evento com tamanha estrutura. Também me alegra ter sido visto como um nome ou uma marca que tenha ressonância em um público jovem e antenado. Entendo a necessidade de levar propostas suculentas, rápidas, práticas e acessíveis, escolhendo três produtos estrelas da minha padaria”, vibra o chef Olivier Anquier.

À frente do Cão Véio, o chef Henrique Fogaça participará pela terceira vez do Lollapalooza Brasil. Para esse ano, o cardápio conta com a receita já conhecida de hambúrguer de angus com queijo emmenthal e dois novos pratos, que já estão nos cardápios das outras unidades do restaurante. O “Espeto do Cão” são espetos de queijo coalho enrolados com bacon, servidos com molho de melado de cana e limão; e o “Cão do Cerrado”, sucesso de vendas da região de Goiânia, um bolinho de mandioca com carne seca, temperado com pimenta dedo de moça e parmesão.

Pela primeira vez, o casal Jefferson e Janaína Rueda levará o Hot Pork, uma versão mais popular e revisitada da famosa Casa do Porco, para o Lollapalooza Brasil. “O Hot Pork veio para mostrar que a comida de balada pode e deve ser incrível. Fazemos desde salsicha com porco caipira a mostarda com tucupi, ketchup de maçã, maionese de limão e o pão – feito na nossa padaria, com tudo natural”, ressalta Janaina Rueda.