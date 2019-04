Par em Órfãos da Terra, Eliane Giardini e Paulo Betti foram casados por 25 anos e isso surpreendeu a web

Eliane Giardini e Paulo Betti vivem um casal em "Órfãos da Terra", nova novela das seis, que estreou na última terça-feira (2). Na manhã desta quinta-feira (4), os dois se reuniram para uma entrevista com Ana Maria Braga durante o "Mais Você". Os artistas falaram sobre como é manter uma boa relação mesmo depois de 22 anos após a separação. Sim! Eles foram casados por 25 anos e isso surpreendeu a web.

Os mais velhos parecem ter se esquecido e os mais novos nem sabiam que eles foram parceiros na vida real.

"A gente conversa muito. Muita terapia. Por motivos até pessoais não ficamos presos nas mágoas dos sentimentos. Fomos vendo que somos companheiros de jornada. Temos uma história", contou Eliane.

Os ex, que têm duas filhas e um neto, moravam perto até bem pouco tempo. "Nós éramos vizinhos até dezembro. Me dou superbem com as namoradas dele", disse a atriz.

Veja abaixo a reação de alguns 'desavisados':

Morto que o Paulo Betti e a Eliane Giardini foram casados por 25 anos e tão fazendo par romântico na novela das 6. — matheus (@comentatheus) April 4, 2019

eu realmente estou muito chocado COMO ASSIM PAULO BETTI E ELIANE GIARDINI TIVERAM FILHAS????? na verdade nem sabia que eles tiveram um trelelê — Dudu (@Dudu) April 4, 2019

Morria e não sabia que Paulo Betti e Eliane Giardini foram casados. — Aloisio Werneck (@AloisioWerneck) April 4, 2019