Conheça O Grilo, banda brasileira escolhida por voto popular para abrir o Lollapalooza

A banda paulistana O Grilo, escolhida para abrir o Lollapalooza nesta sexta-feira, 5 de abril, tem história que remonta, sem exageros, ao berçário. O baterista Lucas Teixeira e o baixista Gabriel Cavallari, dois dos quatro integrantes, se conhecem desde os 3 anos – hoje têm 21 – e tocam desde a adolescência.

"O Grilo tem dois e anos é uma continuação de uma banda do Ensino Médio, na verdade. Começamos a tocar juntos quando tínhamos por volta de 15 anos", diz Teixeira. Da época da 'escola', também somaram os colegas Pedro Martins (voz) e Gabriel Xavier (guitarra), além de André Maya (baixo), professor de música dos rapazes.

Essa formação se modificou neste ano, com a saída de Gabriel Xavier e Maya. O manauara Felipe Martins, colega de Lucas Teixeira no curso de Produção Musical, se juntou à banda. A vaguinha no line-up do Lolla foi conquistada por votação popular no concurso Temos Vagas, da Rádio 89FM.

A sonoridade d'O Grilo bebe no indie rock que ouviam na adolescência, com bandas como The Strokes e Arctic Monkeys, headliner do festival no primeiro dia, até a MPB. Pedro, o letrista da banda, tem como grande referência Milton Nascimento.

Estrear diante de um público diverso com um headliner que embalou os ensaios adolescentes tem um certo 'peso', mas a banda escolheu não se intimidar e ir com os 'dois pés no peito' para os 30 minutos em que se apresenta.

Lollapalooza – abertura com a banda O Grilo. Nesta sexta-feira (5), a partir das 11h55, no palco Onix.

Curioso? Confira abaixo (clipe com a formação antiga)