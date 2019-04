Novos projetos de Alien, Deadpool e Planeta dos Macacos são confirmados pela Disney

A Disney compareceu em peso na CinemaCon, evento focado nos principais lançamentos do cinema que acontece nos Estados Unidos, e a empresa esclareceu um pouco os rumos que tomará com a compra da 20th Century Fox.

De acordo com o site CBM, algumas das pricipais franquias adquiridas com o negócio vão ter novas produções. Dentre elas, estão "Alien", "Planeta dos Macacos" e "Maze Runner". Além disso, o presidente do estúdio Alan Horn confirmou pela primeira vez a existência de planos para Deadpool, um dos personagens do universo dos X-Men que era cotado como um dos únicos a ser utilizado da maneira que era antes.

"Avatar" e "Kingsman" também foram marcas mencionadas, mesmo que projetos de ambas já tivessem sido divulgados antes da compra.

Apesar dos anúncios, não há informações de datas e formatos dos lançamentos.