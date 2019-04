MasterChef Brasil: Nunca tinha feito capeletti na vida, revela Juliana

Entrar na cozinha do MasterChef Brasil é o sonho de muitos cozinheiros amadores do país. No entanto, conseguir essa proeza arrancando elogios dos jurados Henrique Fogaça, Paola Carosella e Erick Jacquiné um feito para poucos. Foi o caso da catarinense Juliana Fraga, que preparou 10 capelettis perfeitos para os chefs.

"A hora que eu vi a prova técnica bateu uma preocupação, porque eu nunca tinha feito capeletti. Então, já tem o nervoso de você estar disputando, a pressão de ter apenas quatro vagas na cozinha para seis pessoas e mais a insegurança de nunca ter feito capeletti na vida. Eu não sabia nem como fazia", disse a participante em entrevista ao Portal da Band.

"Quando o Jacquin disse que eles estavam perfeitos, foi praticamente como se eu tivesse ganhado o avental. Porque nessa hora a insegurança vai embora. Quando você recebe um elogio na primeira preparação, de pessoas que você admira tanto, já dá uma confiança para a próxima prova. E eu tenho uma admiração muito grande pelos chefs", contou.

Apesar de ter começado bem a prova, Juliana se atrapalhou nos minutos finais. "Eu fiquei desesperada. O que aconteceu foi o nervosismo dos últimos cinco minutos. Eu estava muito segura do meu prato até os momentos finais. Quando o Fogaça anunciou que faltavam cinco minutos, tudo começou a dar errado. O fogão desligou, a massa não chegou, o camarão caiu no chão. Foram minutos desesperadores", explicou.

"Eu achei que não iria entregar, mas dever cumprido. Fiquei muito realizada de ter feito o primeiro prato para os chefs, ter recebido elogios e ter ganhado o avental. É uma sensação inexplicável. Ainda não caiu a ficha. Estou processando a informação", completou a catarinense que serviu tagliatelle com frutos do mar.

"Minha estratégia a partir de agora será tentar ser sempre melhor do que eu fui no dia anterior. Acho que a minha maior concorrente aqui dentro sou eu mesma. Então, vou tentar me superar sempre e mirar em fazer o meu melhor. Fazer o melhor que eu conseguir", finalizou.