Obras de Tarsila do Amaral e Lina Bo Bardi se encontram no Masp

A pintora Tarsila do Amaral (1886-1973) e a arquiteta Lina Bo Bardi (1914-1992) são de gerações diferentes, mas ambas, a seu modo, provocaram revoluções significativas em suas áreas de atuação ao oferecerem entendimentos muito próprios para o modernismo e sua relação com a cultura popular.

Não é à toa, portanto, que as duas são alvo de exposições simultâneas no Masp, que abrem nesta quinta-feira (4), para convidados, e podem ser conferidas pelo público a partir de sexta (5).

As mostras fazem parte do ciclo “Histórias das mulheres, histórias feministas”, eixo temático que vai nortear todas as mostras do museu ao longo de 2019.

Um fator comum às exposições é sua abrangência. “Tarsila Popular” exibe 120 obras, o que faz dela a mais ampla retrospectiva já montada em torno da artista.

A curadoria de Adriano Pedrosa e Fernando Oliva se preocupou em destacar como ela, atenta à noção de antropofagia pregada por Oswald de Andrade (1880-1954), se valeu de sua formação francesa para retratar personagens do dia a dia do país, das favelas às fazendas do interior do país, em cores muito vivas que se tornaram marca de Tarsila.









A exposição também é uma chance de ver de perto sua obra mais famosa, “Abaporu” (1928), hoje residente no Malba, em Buenos Aires.

Enquanto isso, “Lina Bo Bardi: Habitat” explora a multiplicidade do pensamento da arquiteta responsável por projetar o Masp, revelando sua atuação como editora da revista “Habitat”, na qual aprofundou sua aproximação com a cultura popular brasileira.

Esse contato resultou em projetos que reconfiguram a relação das pessoas com o espaço e que também são apresentados na exposição, como o Solar do Unhão, na Bahia, e o Sesc Pompeia.

O Museo Jumex, no México, e o Museum of Contemporary Art, de Chicago, vão receber a mostra em 2020.

Serviço

No Masp (av. Paulista, 1.578, Cerqueira César, tel.: 3141-5959). De qua. a dom., das 10h às 18h (R$ 40); ter., das 10h às 20h (grátis).