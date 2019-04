Lollapalooza: confira o provável setlist do show de Post Malone

Post Malone é um dos principais nomes do hip hop americano atualmente. Na mesma linha de Drake, ele utiliza todo o gingado do rap para falar de amor e juventude – mas se recusa a utilizar a alcunha 'rapper'.

Seu nome verdadeiro é Austin Richard Post. Antes de seguir carreira na música, ele era youtuber de Minecraft. Seu primeiro single foi "White Iverson", lançado no SoundCloud, em 2015. "Stoney", o primeiro álbum completo, veio no ano seguinte. "Wow.", "rockstar" e "Better Now" são seus hits mais conhecidos.

No Brasil pela primeira vez, Post Malone é headline no sábado (6), ao lado de Lenny Kravitz e Kings of Leon.

Confira o provável setlist:

Broken Whiskey Glass

Too Young

Over Now

Better Now

No Option

Sugar Wraith

Candy Paint

Wow.

Psycho

Blame It on Me

Paranoid

I Fall Apart

Up There

Stay

Leave

Go Flex

White Iverson

Sunflower

rockstar

Congratulations

"Blame It on Me" e "Leave" ficaram de fora do Lollapalooza Argentina. No Chile, Post Malone inclui no setlist "Zack and Codeine" e retirou "Broken Whiskey Glass", "Stay", "Blame It on Me" e "Leave".