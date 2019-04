Lollapalooza: confira o provável setlist do show do Arctic Monkeys

O indie rock do Arctic Monkeys é, sem dúvidas, a atração mais esperada desta edição do Lollapalooza. Desde 2014, os britânicos não davam as caras por aqui, mas os fãs da banda vão poder matar a saudade já nesta sexta-feira (5), no Autódromo de Interlagos.

Formada em 2002, eles já contam com seis álbuns na discografia. Dentre os seus maiores sucessos, "Do I Wanna Know" se destaca como a (quase) certeira para abrir o show. "R U Mine" e "Why'd You Only Call Me When You're High?" são outras a ser acompanhadas em coro. Todas são do álbum "AM".

Do disco mais recente, "Four Out of Five" e "Star Treatment" também são outro singles que se sobressaem.

Confira o provável setlist:

Do I Wanna Know?

Brianstorm

Snap Out of It

Don't Sit Down 'Cause I've Moved Your Chair

Library Pictures

One Point Perspective

Science Fiction

Teddy Picker

I Bet You Look Good on the Dancefloor

Dancing Shoes

Arabella

Fireside

Crying Lightning

Four Out of Five

505

Cornerstone

Tranquility Base Hotel + Casino

Pretty Visitors

Bis: Why'd You Only Call Me When You're High? Star Treatment R U Mine?



Vale lembrar que esta é a mesma sequência apresentada pela banda nas edições chilena e argentina do Lollapalooza, no último fim de semana.