Lollapalooza terá linhas especiais de ônibus para atender Autódromo

Quem for ao Lollapalooza utilizando o transporte público, não vai precisar ir andando da estação de trem até o Autódromo de Interlagos. A SPTrans anunciou a criação de uma linha de ônibus circular exclusivamente para os dias do festival.

No sábado (6) e no domingo (7), ônibus sairão da rua Plínio Schmidt em direção ao local do evento. Das 11h às 16h, a linha vai atender aos portões de acesso do Autódromo de Interlagos e a bilheteria.

À noite, outra linha especial levará o público do Autódromo ao Terminal Santo Amaro. Ela funcionará na sexta-feira (5) e no sábado, das 22h à 1h, e no domingo (7), das 21h à 1h. No site da SPTrans tem o itinerário completo da linha.

Além disso, as linhas 5360-10 Terminal Grajaú – Metrô Brás e 695X-10 – Terminal Varginha – Metrô Jabaquara serão reforçadas, para atender a demanda.

Mesmo assim, quem optar por ir a pé para o Autódromo não vai se perder: uma equipe uniformizada estará presente no local, para auxiliar o acesso ao festival.