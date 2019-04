Atriz do programa infantil ‘Chaves’ já foi guerrilheira antes de se mudar para o México

Antes mesmo de espantar as crianças no programa infantil estrangeiro de maior sucesso na história da TV brasileira, uma das atrizes do elenco de ‘Chaves’ lutou contra o governo autoritário de Francisco Franco.

A Espanha entrou em uma Guerra Civil sangrenta nos anos 1930 e chegou ao fim em 1939. No entanto, a ascensão do regime antidemocrático e antirrepublicano comandada pelo General Franco levou ao surgimento de diversos movimentos contrarrevolucionários. Quem vivia no país à época era a atriz Angelines Fernández.

Você deve estar se perguntando: quem é essa mulher?

Reprodução

Sim! Angelines é o nome da atriz que representava a Dona Clotilde, a Bruxa do 71 do programa infantil ‘Chaves’. Apesar de ter se mudado ainda jovem para o México em 1947, a mulher era contrária ao regime, segundo o sítio estrangeiro Infobae.

Angelines Fernández ainda jovem, recém-chegada ao México. / Reprodução

“Minha mãe foi catalogada como antifranquista e então que teve que deixar o país”, explicou Paloma Fernández, a filha da atriz, em entrevista para o periódico TVNotas em 1999, cinco anos depois da morte da atriz.

Depois da queda do regime de Francisco Franco, Angelines voltou à Espanha para fazer trabalhos de acordo com a sua já bem consolidada carreira. Mas, o México acabou sendo sua casa. Ótimo para nós, que podemos conhecê-la pelo trabalho em ‘Chaves’.