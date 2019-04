Autoramas acelera no Autódromo de Interlagos neste Lollapalooza: 'Como não pensaram nisso antes?'

É muito difícil não cair no clichê da piada pronta quando, pela primeira vez, o Autoramas toca no Autódromo de Interlagos, na oitava edição do Lollapalooza Brasil, em São Paulo. "Como não pensaram nisso antes?", brincou o vocalista e guitarrista Gabriel Thomaz, após o anúncio da atração no fim do ano passado. O show acontece nesta sexta-feira (5), às 13h15, no palco Onix.

Entrando no 21º ano de estrada, a banda carioca de rock independente carrega grande bagagem de álbuns – são sete de estúdio e um acústico ao vivo – além de clipes marcantes e muitas turnês internacionais. Desde 2015, o grupo mudou o formato clássico de trio para um quarteto, com Thomaz acompanhado de Érika Martins, Fabio Lima e Jairo Fajersztajn.

Érika Martins falou ao Metro Jornal sobre a preparação para o Lollapalooza / Bruno Zaqueu/Reprodução

Veja também:

Lollapalooza: ‘Voltamos mais fortes e felizes’, comemora vocalista do Snow Patrol

‘É nossa segunda primeira vez’, brinca guitarrista da Scalene sobre show no Lollapalooza

"A ideia do Gabriel há um bom tempo é trazer a textura dos últimos discos que não aparecia ao vivo. Eu brinco que eu virei um polvo, porque eu faço teclado, guitarra, percussão, até danço", conta Érika. Ela assumiu também o protagonismo com os vocais femininos, marca registrada dos trabalhos do Autoramas.

Para o Lollapalooza, o grupo prepara uma apresentação que mistura canções do último álbum, Libido (2018), com destaques de toda a carreira. "Estamos preparando um show muito especial, a banda está muito coesa." Na construção do setlist, segundo Érika, foram escolhidas músicas que melhor funcionam ao vivo, além das favoritas de cada integrante. "Fica difícil porque são só 40 minutos, mas colocamos todos os sucessos que não podem ficar de fora."

O Autoramas, que no ano passado ganhou um tributo de presente com mais de 40 artistas, não dá sinais de desacelerar em 2019. Depois do show no Lollapalooza, o quarteto embarca para mais uma turnê na Europa, a 16ª da banda. "São mais de 20 shows em quarenta dias. A recepção é sempre boa, principalmente na Alemanha e Inglaterra.", disse a vocalista.

Confira clipes de músicas que devem estar no show do Autoramas no Lollapalooza Brasil: