Último show da turnê ‘Love Yourself’ do grupo BTS acontece neste domingo

O grupo sul-coreano BTS realiza neste domingo (7) o último show da turnê ‘Love Yourself’. O projeto começou em 25 de agosto do ano passado.

A apresentação final acontece em Bangkok, capital de Tailandia. O show será no Estádio Rajamangala. Confira neste link onde foi todas exibições.

Divulgação

Três continentes

No total, os jovens Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V e Jungkook passaram por três continentes: Ásia, América, e Europa.

Novo projeto

A nova turnê internacional do grupo BTS começa em maio deste ano. O primeiro show será em Los Angeles (Estados Unidos). “Love Yourself: Speak Yourself” inicia no dia 04/05.

No Brasil, o grupo fará duas apresentações. Os shows serão no dia 25 e 26 de maio, ambos no Allianz Parque. Os ingressos já estão esgotados.

