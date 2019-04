Promoção sorteia noite com acompanhante no Louvre

Por que você seria o hóspede perfeito da Mona Lisa? Quem der a resposta mais convincente para essa pergunta ganhará o direito de dormir uma noite no Louvre, o museu mais famoso de Paris, em um alojamento especial criado pela plataforma de hospedagem Airbnb.

O vencedor do concurso terá a oportunidade de descobrir o que acontece dentro do Louvre após o apagar das luzes, e com direito a levar um convidado. Os sortudos participarão de um tour particular acompanhados de um guia, terão um jantar ao lado da Vênus de Milo e assistirão a um concerto nos suntuosos aposentos de Napoleão III.

Já o quarto será montado abaixo da célebre pirâmide de vidro do Louvre, que completa 30 anos em 2019. As respostas terão de ser enviadas até 23h59 (horário local) de 12 de abril, por meio da página airbnb.com/louvre, e a noitada cultural acontecerá no dia 30 do mesmo mês.