Lollapalooza: confira o provável setlist do show do The 1975

Formada em 2012, na cidade de Manchester, na Inglaterra, a banda de indie rock The 1975 já não é mais novidade no Brasil: desde 2017, eles dão as caras por aqui anualmente. Mesmo assim, é uma das presenças com grandes expectativas para o Lollapalooza.

Embora o primeiro álbum seja de 2013, foi só com o segundo disco, três anos depois, que a banda ganhou força. Atualmente, a banda está em turnê do último álbum, "A Brief Inquiry into Online Relationships".

Confira as músicas que podem entrar no setlist:

Give Yourself a Try

TOOTIMETOOTIMETOOTIME

She's American

Love Me

Sincerity Is Scary

It's Not Living (If It's Not With You)

Loving Someone

The Ballad of Me and My Brain

A Change of Heart

Narcissist (cover de No Rome)

How to Draw / Petrichor

An Encounter

Robbers

fallingforyou

I Like America & America Likes Me

Somebody Else

Girls

I Always Wanna Die (Sometimes)

Bis: Love It If We Made It Chocolate The Sound Sex



A banda tocou nas edições chilena e argentina do festival, no último fim de semana.

No Lollapalooza Chile, ficaram de fora "Love Me", "Loving Someone", "The Ballad of Me and My Brain", "A Change of Heart", "Narcissist", "How to Draw / Petrichor", "An Encounter", "fallingforyou" e "Girls".

Já no Lollapalooza Argentina, não entraram "I Like America & America Likes Me", "Love Me", "Loving Someone", "The Ballad of Me and My Brain", "A Change of Heart", "Narcissist", "How to Draw / Petrichor" e "fallingforyou".