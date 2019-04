Lollapalooza: confira o provável setlist do show de Sam Smith

Em terras brasileiras desde o início da semana, Sam Smith é um dos principais nomes internacionais a se apresentar nesta edição do Lollapalooza Brasil. O britânico, dono de hits como "I'm Not the Only One" e "Stay with Me", sobe ao palco nesta sexta-feira (5).

Sam Smith começou a cantar ainda criança, mas foi com a música "Latch", uma colaboração com a dupla Disclosure, que ele começou a ter uma carreira mais profissional. Em 2014 lançou "In the Lonely Hour", com músicas que o levaram ao topo das principais paradas mundiais.

De lá para cá, Smith já coleciona 5 Grammy, 3 BRIT Awards, 1 American Music Awards, 1 Globo de Ouro e 1 Oscar.

Confira o provável setlist:

Dancing With a Stranger (cover de Sam Smith & Normani)

I'm Not the Only One

Lay Me Down

I Sing Because I'm Happy (cover de The Georgia Mass Choir)

Omen (cover de Disclosure)

Nirvana

I've Told You Now

Like I Can

Restart

Baby, You Make Me Crazy

Say It First

HIM

Money on My Mind

La La La (cover de Naughty Boy)

Latch (cover de Disclosure)

Too Good at Goodbyes

Promises (cover de Calvin Harris & Sam Smith)

Stay With Me

Pray

Vale lembrar que essa é a mesma sequência tocada por Sam Smith em suas passagens pelas edições chilena e argentina do Lollapalooza 2019, no último fim de semana.