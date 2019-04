O que Keanu Reeves estava fazendo com João Doria em SP?

Um encontro incomum ocorreu em São Paulo nesta terça-feira (2): o governador do Estado, João Doria (PSDB), recebeu visita do ator Keanu Reeves, mais conhecido por protagonizar a saga "Matrix".

O ator negocia filmagens de seu mais recente projeto, uma série prevista para o ano que vem, na capital paulista. Filmagens também devem ocorrer em locais como Los Angeles, Budapeste, Quênia, Nairóbi e Berlim.

O diretor britânico Carl Rinsch e produtores também participaram das reuniões, que estão sendo organizadas pela São Paulo Film Comission, da Spcine. A cineasta Laís Bodanzky, atual presidente da Spcine, e o secretário de Cultura do Estado Sergio Sá Leitão também participaram da reunião.

Doria e Leitão posaram para diversas fotos junto ao ator. O governador não deu declarações à imprensa sobre o encontro.

Recebi há pouco a visita do ator e produtor, Keanu Reeves. Ele e sua equipe vieram a São Paulo para conhecer pontos icônicos da Capital e do Estado que servirão de cenário para sua nova série a ser gravada ainda este ano aqui no Brasil. pic.twitter.com/7J5R9cYfk4

— João Doria (@jdoriajr) April 3, 2019