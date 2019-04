Ingressos para Vingadores: Ultimato são revendidos por até 500 dólares no eBay

A pré-venda de ingressos para o filme de super-heróis da Marvel “Vingadores: Ultimato” ultrapassou na terça-feira os valores das entradas para os dois últimos filmes “Star Wars”, e alguns apareceram em sites de revenda por até 500 dólares.

Fandango e Atom — dois dos maiores sites de ingressos dos Estados Unidos — disseram que o primeiro dia de vendas antecipadas para a produção da Disney superou “Star Wars: O Despertar da Força”, de 2015, e “Star Wars: Os Últimos Jedi”, de 2017, também da Disney, mas não informaram cifras destas vendas.

O novo filme dos Vingadores, que une vários personagens dos quadrinhos, como Homem de Ferro, Capitã Marvel, Viúva Negra, Thor e Homem-Formiga, marca a conclusão de 22 filmes da Marvel. Pesquisas feitas no ano passado com fãs mostraram que ele é o título mais aguardado de 2019.

“As vendas de ‘Vingadores: Ultimato’ superaram todas as expectativas e superaram ‘Star Wars: O Despertar da Força’, o detentor anterior do recorde, tornando-se o título mais vendido do Fandango nas primeira 24 horas de venda, e ele conseguiu esse feito só em 6 horas”, disse o editor-gerente do site, Erik Davis, em um comunicado.

O Atom disse que o filme estabeleceu um recorde em seu serviço de venda em aparelhos móveis, vendendo três vezes mais entradas na primeira hora do que “Vingadores: Guerra Infinita”, de 2018.

“Vingadores: Ultimato” inicia sua exibição global no dia 24 de abril na Austrália e na China e começa a ser exibido no Brasil no dia seguinte.

No eBay, um ingresso para a estreia em uma sala IMAX de Hollywood estava sendo oferecido por 500 dólares, e os lances iniciais para outros bilhetes eram de cerca de 35 dólares cada.