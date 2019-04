Grey’s Anatomy: Sandra Oh esclarece por que não devemos nos animar em vê-la como Dra. Yang novamente

Sem dúvida, uma das personagens que mais deixou saudades em “Grey’s Anatomy” é Dra. Cristina Yang, interpretada por Sandra Oh. No entanto, a atriz mandou um recado aos fãs e parece que vamos ter que ficar apenas com as lembranças da grande amizade entre ela e a protagonista Meredith (Ellen Pompeo).

A artista de 47 anos esteve presente no Fashion Finder, em Los Angeles, para divulgar a segunda temporada da série “Killing Eve” e, como era de se esperar, falou sobre sua volta para o drama médico da ABC.

“Criativamente, eu segui em frente, e eu agradeço profundamente, porque eu posso sentir isso dos fãs, o quanto eles amam a Cristina”, compartilhou com ao Extra Monday, deixando claro que o foco agora é seu novo drama criminal da BBC.

Reprodução / Giphy

Sandra chamou o novo trabalho de “sua casa agora” e graças a ele saiu vencedora do SAG Awards 2019 na categoria “Melhor Atriz em Série de Drama” por sua atuação como Eve Polastri.

Na produção, Eve é uma agente obcecada em capturar uma assassina psicopata: Villanelle (Jodie Comer).

Reprodução / ET

A própria atriz define sua personagem como alguém "cheia de esquisitices": “Ela chega tarde a uma reunião de trabalho e ainda de ressaca da noite anterior; tenta remover as migalhas do croissant que comeu na estrada e é profundamente obcecada por assassinatos”.

Em uma entrevista a Vanity Fair, Sandra afirmou que não gosta de ver sua performance nas telas, mas com “Killing Eve” quebrou as próprias regras e assistiu três episódios seguidos.

Confira o trailer: