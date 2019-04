Filme de origem do Coringa ganha primeiro trailer; assista

A Warner Bros. disponibilizou nesta quarta-feira (3) o primeiro trailer do filme de origem do Coringa. O vídeo de 2 minutos foi divulgado na terça, com exclusividade, durante a CinemaCon, em Las Vegas.

Este é o primeiro longa solo do principal arqui-inimigo do Batman. Joaquin Phoenix dá vida ao protagonista, em elenco também formado por Robert DeNiro e Frances Conroy, de "American Horror Story".

Leia mais:

Vale lembrar que "Coringa" não faz parte da linha do tempo dos filmes do DCEU (Universo Estendido DC). Aliás, conforme noticiou a revista The Hollywood Reporter, a ideia da Warner é iniciar um segundo selo a partir deste longa, que pode se chamar DC Dark ou DC Black. A nova divisão vai abrir espaço para produções de baixo custo feita por nomes renomados no cinema.

O filme conta com direção e roteiro de Todd Phillips ("Se Beber, Não Case!") e produção de Martin Scorsese ("O Lobo de Wall Street"). "Coringa" tem estreia prevista para 4 de outubro.

Assista (em inglês):