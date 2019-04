Festival É Tudo Verdade começa nesta quarta no Rio e em SP

A 24ª edição do Festival Internacional de Documentários É Tudo Verdade começou nesta quarta-feira (3), com a exibição do longa "Mike Wallace Está Aqui", de Abi Belkin. O filme trata sobre a vida do famoso apresentador do programa jornalístico “60 Minutes”, demonstrando já de cara o tom da edição: geopolítica internacional.

O evento segue até o dia 14, com outros 65 títulos em sessões gratuitas no Rio de Janeiro e em São Paulo. Este ano o festival está maior, ainda que o orçamento seja o mesmo do ano passado (R$ 2,2 milhões). Segundo o crítico Amir Labaki, diretor do É Tudo Verdade, não foi fácil selecionar apenas 66 filmes.

“Deixamos de fora ao menos uma dezena de filmes, sobretudo da produção brasileira. É incrível que, em situações adversas, ainda consigamos produzir filmes com salto estético e com valor de produção no mais alto grau”, disse Labaki no início do mês passado, ao anunciar a programação do evento.

A competição internacional terá ainda “A Beira”, sobre o estrategista de direita Steve Bannon, e “Testemunhas de Putin”, no qual o diretor Vitaly Mansky revê o presidente russo quase 20 anos após sua ascensão ao poder.

O festival É Tudo Verdade acontece em quatro espaços em São Paulo (Instituto Moreira Salles, Centro Cultural São Paulo, Itaú Cultural e Sesc 24 de Maio) e outros dois no Rio de Janeiro (Instituto Moreira Salles e Estação NET Botafogo). As exibições são sempre gratuitas. A programação completa pode ser conferida no site do festival.