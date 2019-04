Festival de circo ocupa o Centro Esportivo Tietê

Desta quarta-feira (3) até domingo (7), malabaristas, palhaços e mágicos tomam conta do Centro Esportivo Tietê no 2º Festival Internacional de Circo, que reúne mais de cem atrações, em 50 espetáculos gratuitos.

A abertura, que acontece às 20h30, celebra a força feminina na palhaçaria no espetáculo “As Destemidas”, que coloca no mesmo espaço Andrea Macera (Palhaça Mafalda), Beth Dorgam (Palhaça Elisabeth The Queen) e Lu Lopes (Palhaça Rubra).

Entre os destaques desta edição, estão os grupos internacionais Duo Looky (Israel) e H2O Boom (Uruguai). Já as atrações nacionais incluem o Laguz Circo, do Ceará, e a Cia. dos Palhaços, do Paraná.

Os espetáculos são apresentados em três lonas. Uma delas, batizada de Abracadabra, realiza entre quinta-feira (4) e sábado (6), sempre às 20h30 uma competição na qual os artistas disputam prêmios no valor de R$ 16.700.

No sábado e no domingo, a programação se estende ao longo de todo o dia. Os horários dos shows estão no site da Prefeitura de SP.