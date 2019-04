Bring Me The Horizon traz constante mutação sonora ao Lollapalooza; banda faz show extra nesta quarta

Formada por Oliver Sykes (voz), Lee Malia (guitarra), Matt Kean (baixo), Matt Nicholls (bateria) e Jordan Fisch (sintetizadores), a banda Bring Me The Horizon começou sua carreira em 2004 com uma forte influência de metalcore e deathcore.

LEIA MAIS:

‘É difícil não tocar em questões sociais e raciais’, diz Rashid; rapper é destaque nacional no Lollapalooza

Estreia no Lollapalooza, BRVNKS fala sobre amadurecimento e o novo single ‘Fred’ — leia entrevista

Em “Amo”, seu sexto álbum de estúdio, o grupo consolida o distanciamento dessa sonoridade mais agressiva para abraçar um ar mais pop e eletrônico.

É isso o que os ingleses mostram no sábado (6), no Lollapalooza, e também nesta quarta-feira (3), em uma das festas paralelas do evento, que acontece às 21h, na Audio. A abertura fica por conta do The Fever 333.

O baterista Matt Nicholls conversou com o Metro Jornal sobre a jornada de transformação que ele e seus colegas estão vivendo na música.

“Acho que nunca deixamos de progredir. Apesar de cada um de nós ter suas ideias e crenças, seguimos sendo tão criativos quanto no primeiro dia. Ainda temos aquela mesma vibração entre nós”, diz ele, que também fala sobre a temática romântica que inspira o mais recente disco.

“Tudo é sempre sobre o amor, e este é um veículo para alcançar as pessoas. Sempre fazemos isso em diferentes medidas. O novo disco está carregado de todo tipo de emoção”, diz.

Nicholls celebra ainda as novas possibilidades da música em meio à era digital.

“Tivemos que aprender a viver com isso e a nos aproveitarmos dessa ferramenta chamada internet. Agora, em lugar de ter discos físicos, você pode ter um álbum inteiro de forma muito mais barata e compacta, mais fácil e rápida. É desse jeito que você pode e deve sobreviver.”

SERVIÇO

Show Bring Me The Horizon

Abertura por The Fever 333

Audio São Paulo; Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca

tel.: 3862-8279

Ingressos variam de R$ 260 a R$ 340