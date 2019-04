'A orquestra vai mostrar o quanto o rap é musical', diz Rincon Sapiência sobre show no Rock in Rio

O Rock in Rio revelou na segunda-feira (1º) todas as atrações do palco Sunset do festival deste ano, com muitas parcerias de grandes músicos brasileiros, além de artistas internacionais de peso. No dia 3 de outubro, o quarto do festival, quatro nomes expoentes do rap dividem o espaço ao lado de uma orquestra de quarenta e cinco integrantes, na única apresentação do Hip Hop Hurricane.

O furacão musical– como remete o nome em inglês – conta com Rincon Sapiência, Rael e Baco Exu do Blues, além do português Agir. Os quatro trazem suas rimas e batidas com arranjos especiais feitos pela Nova Orquestra, regida pelo maestro Éder Paolozzi. A parceria foi proposta por Zé Ricardo, curador do palco Sunset.





O anúncio da apresentação foi feito em São Paulo, na Red Bull Station, e contou com a presença de Rincon Sapiência. O músico, em atividade desde 2000, ganhou projeção nacional com seu primeiro álbum solo, "Galanga Livre", de 2017. O trabalho foi eleito o melhor disco brasileiro daquele ano pela revista Rolling Stone.

"São todos artistas com muita bagagem. Isso facilita nosso encontro, nosso diálogo para fazer algo relevante", disse o rapper, cujo nome de batismo é Danilo Albert Ambrosio. Ainda alguns meses distante da apresentação, ele revelou que a preparação dos artistas ainda está "muito verde". "A expectativa é que dê tudo certo."

Sobre a grande orquestra que acompanha os músicos, Rincon afirmou que será a primeira experiência ao vivo com o erudito. "Eu acho que o rap tem muita musicalidade nas suas propostas e acho que a orquestra só vai enfatizar isso pelo montante de instrumentos, pelos vários músicos que tem. Eu acho que vai ser uma experiência que vai mostrar o quanto o rap é musical também", afirmou.

Ouça "Mete Dança (Verso Livre)":