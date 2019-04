Pode comemorar! 'The Umbrella Academy' é renovada para segunda temporada

"The Umbrella Academy" foi uma das grandes estreias do ano na Netflix até então. Com o sucesso da série, a empresa confirmou nesta terça-feira (2) a produção da segunda temporada.

Pouco se sabe ainda sobre o que virá, mas é certo que a próxima temporada terá 10 episódios de uma hora cada e será produzida pela Universal Content Productions para a plataforma de streaming.

Leia mais:

Sem tempo para maratonar ‘Game of Thrones’? Roteirista indica os 21 episódios mais importantes

Lollapalooza 2019: Portugal. The Man conquista glória internacional no meio da carreira com o hit ‘Feel It Still’

A produção começa em breve em Toronto, no Canadá, e conta com o retorno da maior parte do elenco original, incluindo Ellen Page, Tom Hopper e David Castañeda. Steve Blackman também volta como showrunner.

"The Umbrella Academy" é baseada nas histórias em quadrinhos de Gerard Way, ex-vocalista do My Chemical Romance, ilustradas pelo brasileiro Gabriel Bá.