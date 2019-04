Para comer enquanto assiste à nova temporada, Oreo lança linha inspirada em Game of Thrones

Numa parceria inédita e um tanto improvável, a marca de biscoitos recheados Oreo, da Nabisco, lançou um produto inspirado na série da HBO Game of Thrones.

Ainda sem data para checar às prateleiras, o biscoito traz quatro designs inspirados nas casas e personagens da série, incluindo o leão dos Lannister, os dragões dos Targaryen e o próprio Rei da Noite. Embalados em um pacote de coloração preta – a original é azul e branca.

Confira os quatro desenhos disponíveis, que se alternam nos pacotes.







O anúncio foi feito após uma postagem misteriosa no Instagram da marca, que escreve "cookies are coming"– "biscoitos estão vindo", uma referência ao mote "winter is coming", mote muito repetido na série.

A divulgação não parou por aí: o canal oficial do Youtube da Oreo publicou um remake da abertura icônica de Game of Thrones, que mostra os principais pontos do continente Westeros, feito inteiramente com bolachas.

A oitava temporada de Game of Thrones, que também será a última da trama na TV, estreia em 14 de abril. A edição especial da bolacha deverá chegar às prateleiras antes disso – no entanto, não sabemos se há intenção da marca em disponibilizá-la no Brasil.