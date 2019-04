O Aprendiz: Dei o meu melhor na liderança, afirma o demitido Lucas Estevam

O influenciador digital Lucas Estevam foi o terceiro participante demitido de O Aprendiz após conduzir a equipe Hashtag para sua primeira derrota na competição. Em entrevista ao Portal da Band, o paulista falou seus erros e acertos na tarefa em que tinha que produzir um vídeo sobre o déficit de natureza em jovens.

"Como o próprio Roberto Justus comentou, as duas equipes foram bem na prova. Não tiveram erros absurdos. O maior problema foi que uma equipe se sobressaiu a outra. No caso, a Share foi melhor, mas o nosso vídeo também estava bom", disse o participante.

"Acredito que dei o meu melhor na minha liderança. Eu prezei pela democracia ao ser líder. Usei meus conhecimentos, escutei e dei oportunidade para todos que iam agregar na tarefa. Se fosse voltar atrás, apenas teria discutido mais sobre as ideias que íamos fazer", continuou.

De acordo com Estevam, um dos problemas enfrentados pela Hashtag foi a questão do Homem Planta, sugerido por Montalvão Alves. A equipe não teve tempo hábil para encontrar itens que fariam parte do vestuário do monstro. "Acabamos optando pela ideia dele porque ele comentou que trabalhava com o público infantil, mas no final não saiu como planejado", lamentou.

O empresário revelou ainda que não concordou com a sua demissão por Roberto Justus. "Tenho plena consciência de que fui um bom líder. Muitas pessoas contribuíram muito menos para o grupo na tarefa em questão. O próprio Montalvão – a ideia dele não agradou a muitos – e a Julia [Mendonça] não contribuiu muito também para a equipe", explicou.

Na sala de reunião, Vivianne Brafmann havia pensado em demitir Lucas Estevam, mas voltou atrás ao ver a paixão do empresário pelo projeto. "A paixão é mais do que fundamental naquilo que eu faço. Talento e ter jeito para as atividades é importante, mas quem tem paixão agrega valores muito maiores na hora da execução de qualquer tipo de atividade na vida", afirmou.

"O meu próprio blog, o Estevam Pelo Mundo, surgiu através de uma paixão de compartilhar o mundo com as pessoas. Sonhos devem ser unidos à paixão para serem realizados. Habilidade a gente aprende", finalizou.