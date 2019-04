MasterChef Para Tudo: Ana Paula Padrão cozinha bem? Erick Jacquin avalia

A Band exibe nesta terça-feira, 2, às 22h, um novo episódio do programa MasterChef Para Tudo. Desta vez, a apresentadora Ana Paula Padrão terá que mostrar o seu talento culinário e será avaliada por ninguém menos que o exigente chef de cozinha Erick Jacquin.

Já Paola Carosella volta a explicar o passo a passo de uma receita que não deu muito certo nos embates: o talharim. A jurada argentina vai dar dicas de como fazer a massa perfeita.

O programa conta ainda com participação de Clarisse Duarte, da quinta temporada do MasterChef Brasil, para mostrar como fazer um tempurá de camarão sequinho.

E também uma entrevista exclusiva com Haila Santuá, durante a fase de embates. A goiana, que começou a trabalhar muito jovem para aumentar a renda de casa, vai contar um pouco mais sobre a sua história de vida.

O MasterChef Para Tudo vai ao ar todas às terças-feiras, às 22h, na tela da Band (com transmissão simultânea no aplicativo da emissora para smartphones), mostrando cenas inéditas, receitas, curiosidades e bastidores do talent show exibido aos domingos.