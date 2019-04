Sem tempo para maratonar 'Game of Thrones'? Roteirista indica os 21 episódios mais importantes

A última temporada de "Game of Thrones" no dia 14 de abril e se você é daqueles que querem maratonar a série, mas está sem tempo, eis a solução: em vez de assistir a cada um dos 67 episódios do programa, dá para encurtar a história em 21 capítulos.

O roteirista e co-produtor da série Bryan Cogman, durante uma entrevista a revista Entertainment Weekly, fez uma lista com seus episódios favoritos das últimas sete temporadas. Por mais que não seja nada oficial, ainda é um bom parâmetro – e dá para finalizar assistindo, a partir desta terça-feira (2), dois episódios por dia.

Confira a lista: