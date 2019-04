Lollapalooza 2019: confira o provável setlist do show do The Struts

Anunciada de última hora, a banda The Struts percorre terras brasileiras pela primeira vez no próximo domingo (7), no Lollapalooza Brasil. A surpresa animou muita gente, considerando que os ingleses vem recebendo muitos elogios nos últimos tempos. No ano passado, por exemplo, Dave Grohl, vocalista da Foo Fighters, afirmou que o The Struts é a melhor banda que já abriu um show deles.

O grupo se formou em 2009, mas só em 2014 lançaram um álbum completo, "Everybody Wants". Atualmente, estão em turnê de divulgação do segundo disco, o "Young & Dangerous", elogiado por público e crítica.

Confira o provável setlist:

Primadonna Like Me

Body Talks

Kiss This

In Love With a Camera

Fire (Part 1)

Dirty Sexy Money

One Night Only

Mary Go Round

Dancing in the Dark (cover de Bruce Springsteen)

Put Your Money on Me

Where Did She Go

Bis: Could Have Been Me



Além da versão da banda para "Dancing in the Dark", outro cover que pode acontecer é "Highway to Hell", do AC/DC. A música foi a escolhida para fechar o show em Brisbane, na Austrália, este ano.