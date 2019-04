Lady Gaga e Ariana Grande entram em lista de letras 'ofensivas' de Singapura

As estrelas pop norte-americanas Lady Gaga e Ariana Grande estão em uma lista de "letras ofensivas" apresentada a membros do parlamento da socialmente conservadora Singapura. As duas já se apresentaram no país asiático. A lista citou as canções "Judas", de Lady Gaga, e "God is a woman", de Ariana Grande, além de "Heresy", do Nine Inch Nails, e "Take me to the Church", do Hozier.

O material faz parte de um comunicado do ministro de Assuntos Internos da cidade-Estado sobre o discurso de ódio. O comunicado divulgado nesta segunda-feira, 1º, veio quase um mês depois de um show do grupo sueco de black metal Watain ser proibido em Cingapura devido a preocupações com seu histórico de "denegrir religiões e promover a violência". O país asiático controla rigidamente a liberdade de expressão e a mídia, especialmente quando se trata de raça e religião.

Uma foto do comunicado ministerial sobre "restringir o discurso de ódio" foi publicada no Facebook por Chen Show Mao, parlamentar da oposição, com a legenda "lição do dia". A postagem havia sido compartilhada mais de mil vezes e recebido centenas de comentários até a publicação desta matéria.