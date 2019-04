Karol Conka recebe Linn da Quebrada e Gloria Groove no Rock in Rio: 'são minhas referências'

O palco Sunset do Rock in Rio será tomado pelo empoderamento feminino e LGBTI+ em 27 de setembro, primeiro dia do festival deste ano. Karol Conka recebe Gloria Groove e Linn da Quebrada no que promete ser uma das maiores colaborações da oitava edição na capital fluminense.

O anúncio da parceria foi feito na segunda-feira (1º) pelo diretor artístico do palco, Zé Renato, durante coletiva na Red Bull Station, centro de São Paulo. O show acontece na mesma data em que o palco Mundo, principal do evento, recebe Drake, Cardi B, Bebe Rexha e Alok.

Em atividade desde 2001, Karoline dos Santos Oliveira nasceu em Curitiba e atingiu projeção nacional com o lançamento do seu primeiro álbum solo "Batuk Freak", de 2013. Um ano depois veio seu maior sucesso, "Tombei", em parceria com o Tropkillaz – no YouTube, o clipe possui mais de 26 milhões de visualizações.

"Essa é minha segunda participação no Rock in Rio. A primeira foi com o Bomba Estéreo (dupla colombiana de música eletrônica, em 2017), agora é o meu show. Eu estou amando, achando fantástico", disse. Para a artista, as participações de Gloria Groove e Linn da Quebrada vão tornar a apresentação ainda mais especial. "Elas são referências pra mim e a gente se ama muito. Dividir o palco com pessoas que admiro é confortável demais."

Estreante no Rock in Rio, a cantora Gloria Groove considera a apresentação um divisor de águas. Com diversos sucessos desde 2016, ela já trabalhou com Pabblo Vittar, Aretuza Lovi e Léo Santana. "Eu vou levar não só o meu nome como artista, mas o nome da comunidade que eu represento, que são os LGBTI+, para um lugar e um âmbito muito maior", afirmou.

Mais do que uma parceria musical, Gloria pensa no show como um "encontro de alma". "A Karol é uma baita referência e inspiração. Eu tive a sorte de transformar uma inspiração que eu tinha à distância para uma amiga, uma pessoa que eu tenho no meu convívio. E isso não tem preço."

Além da apresentação, o trio vai entrar em estúdio para produzir uma música inédita. A faixa deve ser lançada próximo ao início do Rock in Rio.