Grey's Anatomy: Ator revela como é trabalhar em um espaço predominantemente feminino

Na semana passada, “Grey's Anatomy” colocou novamente as mulheres em foco e exibiu um dos episódios mais impactantes sobre o poder do amor e da união feminina. E além de tudo, em“Silent All These Years” é possível conferir o numeroso elenco “Girl Power” que marca presença na série.



Esta semana, o ator Giacomo Gianniotti revelou à Hello Magazine como é trabalhar cercado por tantas mulheres e admitiu que a energia é realmente especial:

“Tem sido tão fortalecedor fazer parte de um espaço de trabalho tão feminino. A energia desde o começo, e especialmente com o que é cultivado agora, tem sido tão incrível”, confessou.

Ele ainda mencionou como considera importante a abordagem da série aos assuntos complexos e polêmicos, mas também reais e preocupantes atualmente: “Grey's Anatomy continua lidando com as questões, continua usando sua plataforma para iluminar as coisas reais que estão acontecendo no mundo”.

Aposto que agora você está torcendo ainda mais para o casal DeLuca e Meredith (Ellen Pompeo)!