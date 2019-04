Game of Thrones: Maisie Williams assusta fãs ao deixar escapar 'spolier tenso' de primeiro de abril

Na noite de ontem, Maisie Williams participou do The Tonight Show e como era de se esperar a última temporada de Game Of Thrones – que estreia em 14 de abril – foi o assunto principal. No entanto, ela deixou muitos fãs surpresos com uma pegadinha assustadora.

Ao responder as perguntas de Jimmy Fallon, a atriz acabou deixando escapar que seu personagem Arya morre no segundo episódio desta temporada. O momento pareceu realmente sério e a tensão foi evidente, mas no final ela mostrou a boa atriz que é e revelou que era apenas uma mentira de primeiro de abril.

Confira o momento (no minuto 1.54):