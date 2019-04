Erick Jacquin vai abrir novo restaurante em São Paulo e avisa: "Terá preço acessível'

O chef de cozinha Erick Jacquin vai encarar novamente o desafio de administrar um restaurante em São Paulo. No coração dos Jardins, o jurado do MasterChef Brasil irá inaugurar o restaurante Président na rua da Consolação.

"Será um restaurante francês com preço acessível, mas eu quero que seja considerado um restaurante de alta gastronomia, de qualidade. Vou fazer um conceito muito diferente, que eu não posso falar muito hoje, mas é muito diferente", revelou em entrevista ao Portal da Band.

"Nunca foi feito em São Paulo. Eu não conheço outro. Ao mesmo tempo vai ser um local aconchegante, divertido e uma experiência diferente. O restaurante vai ser inaugurado em quatro meses e vai se chamar Président", completou Jacquin.

O chef de cozinha ainda contou o porquê do nome do estabelecimento. "Na minha sala de jantar em casa tem todos os porta-retratos de todos os presidentes da França. São 47 presidentes até hoje. Tem do mais velho, o Napoleão III, até o atual", afirmou.

"Eu falei que eu nunca mais iria abrir um restaurante, mas eu não consegui segurar. Hoje eu paguei todos os meus processos trabalhistas, paguei todos os bancos e quase todas as dívidas. Estou mais livre hoje", disse ainda.

Recém-pai de gêmeos, para Jacquin, essa é a chance de recomeçar como restauranter. "Acho que todo mundo tem direito a uma segunda chance. É um recomeço. Tudo que eu faço é pensando no futuro. Eu nunca olho para trás", finalizou.