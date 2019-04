Companhia Antonio Gades volta a São Paulo com espetáculo flamenco Fuenteovejuna, no Teatro Bradesco

A paixão que move a dança flamenca é o cerne da Companhia Antonio Gades, que volta a São Paulo para uma curta temporada no Teatro Bradesco.

Dessa vez, o público vai poder conferir dois trabalhos distintos do tradicional grupo espanhol. Hoje será apresentada “Fuenteovejuna”, última criação de Gades (1936-2004).

A obra é inspirada na peça homônima do dramaturgo espanhol Lope de Vega (1562-1635) e narra a trajetória de um povo contra um tirano.

Na quarta e na quinta será a vez de conferir a versão de Gades para o clássico “Carmen”, de Merimée, com música de Bizet.

A história de uma mulher livre que desperta paixões e um ódio levado às últimas consequências ganha aqui uma de suas mais emblemáticas roupagens.

O espetáculo nasceu de uma parceria do coreógrafo com o cineasta Carlos Saura no longa homônimo de 1983 que representou a Espanha no Oscar ao ser indicado a melhor filme estrangeiro.

O diálogo entre dança e cinema se tornaria uma das marcas das obras da companhia, ajudando na redescoberta da força e intensidade da dança flamenca por parte do povo espanhol.

SERVIÇO

Espetáculo Fuenteovejuna, da Companhia Antonio Gades

Teatro Bradesco

Rua Palestra Itália, 500, 3º piso do Bourbon Shopping

tel.: 3670-4100; de terça a quinta, às 21h

Ingressos variam de R$ 100 a R$ 300