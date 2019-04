Com crítica sutil a Donald Trump, Ariana lança a descontraída 'Monopoly'; veja o clipe

A cantora Ariana Grande, dos sucessos "thank u next" e "7 Rings", lançou uma nova música em parceria com a artista e amiga Victoria Monét. Na canção, intitulada "Monopoly", ela fala sobre afastar-se da negatividade, dos haters, e proteger a si e seus amigos. Ariana introduz o clipe como "um 'obrigada' aos fãs".

LEIA MAIS:

Trailer: Zac Efron encarna serial killer brutal e ‘charmoso’ Ted Bundy em filme da Netflix

Para comer enquanto assiste à nova temporada, Oreo lança linha inspirada em Game of Thrones

O videoclipe traz descontração e simplicidade, mostrando cenas divertidas de Ariana com seus amigos, incluindo Victoria, em estética lo-fi e abusando do visual da internet – inspirado em memes e emojis, por exemplo. A direção ficou por conta de Alfredo Flores e Ricky Alvarez.

Em uma das cenas, ela "afasta" com as mãos palavras negativas, como "haters", "negatividade", e a terceira, "Trump". Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, já foi publicamente criticado por Ariana e diversos outros artistas pop dos Estados Unidos.

Confira o clipe abaixo: