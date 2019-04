Após oito paradas cardíacas, Marcelo Nóbrega pode sair da Praça se voltar a fumar, avisa Carlos Alberto

O apresentador do SBT Carlos Alberto de Nóbrega usou o programa do amigo Ronnie Von para dar um recado, ao vivo, para o filho nesta segunda-feira, dia 1º: "Se eu souber que você fumou um cigarro eu tiro da Praça (A Praça é Nossa). Cigarro é um veneno. As pessoas não acreditam".

Ronnie Von estreou horário novo na programação da TV Gazeta. O Todo Seu vai ao ar agora às 13h30. Marcelo de Nóbrega tem 54 anos e é diretor humorístico do SBT. No dia 7 de março, ele sentiu fortes dores no peito e logo foi encaminhado ao pronto-socorro do hospital Totalcor, em Alphaville, na Grande São Paulo. O filho de Carlos Alberto sofreu oito paradas cardíacas e sobreviveu. Ele chegava a fumar até dois maços de cigarros por dia.

"Ele é tão louco que sobreviveu. Foi o maior susto da minha vida Eu pirei e ainda estou pirado", disse Carlos Alberto de Nóbrega, que estava viajando com a esposa para o Chile e recebeu a notícia por telefone. Marcelo de Nóbrega já está melhor e volta, aos poucos, ao trabalho no SBT.