Vampiros são ameaça na série The Passage, que estreia nesta segunda

Depois de inspirarem produções com tons românticos, como a saga “Crepúspculo” e “True Blood”, os vampiros voltam a aparecer como ameaça à humanidade em “The Passage”, que estreia nesta segunda-feira (1), às 22h30, no canal pago Fox.

Leia mais:

MasterChef Brasil 2019: conheça os 19 participantes

Inspirado em uma trilogia best-seller escrita por Justin Cronin, a produção coloca Mark-Paul Gosselaar – mais conhecido como Zack, da série teen dos anos 1990 “Uma Galera do Barulho” – para encarnar o agente federal Brad Wolgast.

A missão dele é escoltar a jovem Amy Bellafonte (Saniyya Sidney) a uma unidade de pesquisa do projeto Noah, onde ela será cobaia de um experimento com um vírus que, em tese, pode curar todas as doenças que existem.

O problema é que, manipulado da forma errada, o vírus dá vazão ao surgimento de vampiros violentos e sanguinários que, com poderes desconhecidos, podem extinguir a raça humana.

Brad se afeiçoa a Amy e passa a exercer uma espécie de figura paterna da menina, o que leva os dois a confrontarem os cientistas da pesquisa enquanto tentam sobreviver ao iminente apocalipse.

Ao misturar ficção científica e fantasia, “The Passage” se tornou a primeira experiência de Gosselaar em uma série de gênero. A equipe criativa inclui Liz Heldens (“Friday Night Lights”), Matt Reeves (“Cloverfield”) e Ridley Scott (“Blade Runner”).