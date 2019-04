Confira o primeiro trailer da comédia de zumbis 'The Dead Don't Die', com Bill Murray, Selena Gomez e mais astros

Com um tom ainda mais trash que "Zumbilândia", a comédia de terror zumbi "The Dead Don't Die" ganhou seu primeiro trailer nesta segunda-feira (1). O que chama a atenção, de cara, é o elenco repleto de nomes famosos no cinema ou na cultura pop em geral.

Compondo o elenco principal, temos a cantora, atriz e produtora Selena Gomez; o premiado Adam Driver, intérprete de Kylo Ren nos longas mais recentes de Star Wars e também presente em "Infiltrados na Klan"; o ator e humorista Bill Murray, cujo nome e carreira na indústria dispensam apresentações, e mais. A direção fica por conta de Jim Jarmusch, de "Amantes Eternos e Flores Partidas".

O enredo se passa numa pequena cidade americana, de nome fictício Centerville, que, como de praxe, é surpreendida por um ataque de zumbis.

O elenco também conta com a renomada atriz Tilda Swinton, Chloë Sevigny, Steve Buscemi, Danny Glover, Caleb Landry Jones, Rosie Perez, Iggy Pop, Sara Driver, RZA, Carol Kane, Austin Butler, Luka Sabbat e Tom Waits.