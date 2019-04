Spice Girls: Geri Halliwell nega relação sexual com Mel B

Dias após a revelação de Mel B sobre um suposto envolvimento com Geri Halliwell, a cantora quebrou o silêncio e negou ter se relacionado sexualmente com a colega de Spice Girls

"Tem sido bem decepcionante ler todos esses rumores de novo, especialmente no dia das mães [na Inglaterra]. Geri ama as Spice Girls: Emma, Melanie [Chrisholm], Melanie [Brown] e Victoria. Ela adoraria que soubessem que o que está sendo noticiado recentemente simplesmente não é verdade e tem sido doloroso para sua família", disse uma representante de Geri ao Daily Mail.

O assunto veio à tona quando Mel B afirmou que teve um envolvimento sexual com Geri na década de 1990. "Ela vai me odiar por isso. Espero que quando Geri for questionada sobre isso, não negue", disse na ocasião, garantindo que a relação teria ocorrido apenas uma vez.